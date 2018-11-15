Инвалид рассказал о доступности транспортной структуры в Уфе

Председатель Уфимской городской организации инвалидов «МИР» Владимир Горбунов принял участие в проекте «Уфалогия-Транспорт» и рассказал, с какими трудностями сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья.

Журналисты проехали с Владимиром Максимовичем в транспорте и изучили остановки и проезжую часть, посмотрев на них с позиции инвалида.

Остановки

По словам Владимира Горбунова, на остановках зачастую установлены настолько высокие бордюры, что перебраться через них не под силу даже и человеку с обеими здоровыми ногами. Помимо этого, непосредственно вблизи места посадки на общественный транспорта очень часто бывают непролазные лужи или грязь.

Видео Видео: Гульнара Хамиева, Mkset.ru

- Даже если повезет ехать на автобусе или троллейбусе, оборудованном специальной выдвижной подножкой, по прибытии на нужную остановку может оказаться, что инвалид попадет в ловушку и не сможет двигаться дальше самостоятельно, - рассказал Владимир Горбунов.

Автобус

Забраться в автобус инвалиду, а тем более колясочнику – тоже целая проблема.

- Я знаю, что в РЖД проводников специально обучают тому, как помогать инвалидам, но вот существует ли такое в общественном транспорте, учат ли подобным навыкам водителей или кондукторов, я не уверен, - говорит Владимир Максимович.

Видео Видео: Гульнара Хамиева, Mkset.ru

Да и далеко не все автобусы оборудованы для проезда инвалидов. Сам Владимир Максимович предпочитает передвигаться на личном автомобиле. Но если приходится пользоваться общественным транспортом, то он отдает предпочтения транспорту государственных перевозчиков, поскольку коммерческие маршрутные такси зачастую для инвалидов не приспособлены вовсе.

В присутствии камеры произошел инцидент, когда Владимир Максимович поспешил к «ПАЗику», чтобы попытаться войти в него, однако водитель, который прекрасно видел, что к его машине торопится инвалид, демонстративно захлопнул двери и уехал.

Видео Видео: Гульнара Хамиева, Mkset.ru

Улицы

Владимир Горбунов считает, что стоит внести изменения в порядок движения транспорта в городе. Он считает, что для инвалидов следует сделать исключение и дать им разрешения на проезд по крайней полосе движения, которая предназначена для общественного транспорта.

- Инвалиду гораздо труднее высадиться из автомобиля, чем здоровому человеку, так что такое изменение правил было бы справедливо – уверен Владимир Горбунов.

А о том, что на парковках сплошь и рядом автомобилисты занимают места. предназначенные для инвалидов, даже можно и не вспоминать.

- Такое отношение к инвалидам очень обидно. Ну мало ли: сейчас инвалида нет, а через 5 минут он приедет. Ведь есть другие места. Почему нужно занимать именно это, которое специально выделено для инвалида поближе к входу в то или иное учреждение? – искренне возмущается Владимир Максимович.