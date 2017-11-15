В Уфе на торги выставлены участки для строительства физкультурных центров

Также планируется строительство магазина.

Администрация Уфы назначила на 15 декабря аукционы на право заключения договоров аренды трех земельных участков в городе. Информация об этом опубликована на официальном сайте мэрии. На двух участках планируется строительство физкультурно-оздоровительных центров (ФОК), а на третьем – магазина.

Первый участок находится на берегу озера Карьер в Демском районе. Участок общей площадью 50,94 тыс кв м отдается в аренду на 7 лет. В течение этого времени здесь необходимо построить ФОК. Начальный размер годовой арендной платы составляет 3,36 млн руб. Земельный участок не обременен правами третьих лиц. В настоящее время на территории сложены бетонные плиты перекрытий. В документации оговаривается, что участок расположен по границе земель городских лесов. Застройщику необходимо предусмотреть прохождение коммуникаций вне территории городских лесов.

Еще один участок для строительства ФОКа расположен на улице Маршала Жукова недалеко от озера Кашкадан в микрорайоне Сипайлово. Его общая площадь 5,39 тыс кв м. Он отдается в аренду на два с половиной года. Начальный размер годовой арендной платы составляет 6,57 млн руб. Земельный участок не обременен правами третьих лиц. В настоящее время часть земельного участка занимает свайное поле. Территория участка огорожена, имеются зеленые насаждения. Согласно данным Главархитектуры, по земельному участку проходят подземные инженерные коммуникации: водопровод, канализация, электрокабель.