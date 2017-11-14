На проект уфимского «технополиса» выделят 21,6 миллиона рублей

Средства будут выделены из бюджета республики.

ГКУ «Управление капитального строительства РБ» ищет компанию, которая займется разработкой проекта реконструкции здания технопарка «Дом науки и технологии РБ», который расположен на улице Карла Маркса, 3/4 в Уфе. Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок.

Как следует из технического задания, это здание бывшего производственного корпуса завода БЭТО. Оно было построено в 1970-х годах. Здание расположено на земельном участке общей площадью 12,42 тыс. кв. м. Оно примыкает к корпусу «К» Башкирского государственного университета.

Подрядчику предстоит разработать проект реконструкции 8-ми этажного корпуса общей ориентировочной площадью 15,35 тыс. кв. м. На большей части этого здания – 10,35 тыс. кв. м. – планируется расположить уфимский технополис, еще 5 тыс. кв. м. – это площади БашГУ.

На 1-ом этаже здания должны разместиться предприятия общественного питания на 100 посадочных мест, конференц-зал на 150 мест) с возможностью трансформации под разные варианты рассадки, торговые и выставочные залы, call-центр, пресс-центр и т.д.

На 2-5 этажах должны разместиться офисы, бизнес-инкубатор, коворкинг-зона, учебные классы, конференц-залы, переговорные комнаты, комнаты отдыха, игровые комнаты, релакс-зоны, хостел на 30 человек, смотровая площадка и т.д.

На оставшихся площадях разместится Центр гидродинамических исследований БашГУ.

Кроме этого, здесь планируется строительство автоматизированного башенного паркинга «на максимальное количество машиномест». Их точное количество необходимо определить в проекте. На проектный работы будет выделен один год.

В документации оговаривается, что строительство будет осуществляться в два этапа: на первом – планируется реконструкция самого здания, а на втором – строительство башенного паркинга. Сроки строительства в документации не оговариваются.

Начальная цена контракта составляет 21,64 млн руб. Источник финансирования контракта - бюджет республики.

Напомним, что глава республики Рустэм Хамитов еще в 2015 году заявлял о том, что республике нужно место, «где молодые ученые, недавние выпускники вузов, смогут заниматься разработками технологий для нефтяных, машиностроительных, химических, агропроизводств».