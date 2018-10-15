Башкирию накроет мокрый снег

Сегодня, 15 октября, местами пройдет небольшой снег. Ветер будет северо-западным умеренным. Температура воздуха днем составит +1+6°C, ночью опустится до -6°C, а местами и до -10°C.

Во вторник и среду, 16 и 17 октября, по республике также пройдет небольшой снег, переходящий в дождь, а ночью местами до умеренного. Ветер юго-западный, днем с порывами до сильного. Температура ночью будет от 0 до -5°C, днем поднимется до +5+13°C.