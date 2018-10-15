Башкирию накроет мокрый снег

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Температура воздуа ночью в ближайшие дни опустится до -10°C.
Начало недели в республике будет снежным и холодным, сообщили в пресс-службе Башгидрометцентра.
Сегодня, 15 октября, местами пройдет небольшой снег. Ветер будет северо-западным умеренным. Температура воздуха днем составит +1+6°C, ночью опустится до -6°C, а местами и до -10°C.
Во вторник и среду, 16 и 17 октября, по республике также пройдет небольшой снег, переходящий в дождь, а ночью местами до умеренного. Ветер юго-западный, днем с порывами до сильного. Температура ночью будет от 0 до -5°C, днем поднимется до +5+13°C.
Сейчас в республике безветренно, 0°C. Давление 748 мм. рт. ст.
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