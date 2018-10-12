В Башкирии к концу недели установится снежная погода
Сегодня, 15:57ОбществоЗиля АскероваФото: Сайт Талдыкоргана 7282.kz
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Температура воздуха упадет до -6 градусов по Цельсию.
По данным Башгидромета, на территорию Башкирии приходит снежная погода. Снег местами пойдет уже сегодня, 12 октября. В отдельных районах он не растает и установится временный снежный покров.
Порывы ветра также усилятся до сильного. Температура воздуха с +2 упадет до -3, днем будет держатся в промежутке от 0 ...+5 градусов по Цельсию.
В субботу погода на территории республики не изменится, также следует ожидать мокрый снег, который местами ляжет. Температура ночью -1…-6 °С, днем -1…+4 °С.
В воскресенье, 15 октября, также будет снежно и ветрено. Температура ночью -1…-6 °С, днем -1…+4 °С.
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