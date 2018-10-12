В Башкирии к концу недели установится снежная погода

По данным Башгидромета, на территорию Башкирии приходит снежная погода. Снег местами пойдет уже сегодня, 12 октября. В отдельных районах он не растает и установится временный снежный покров.

Порывы ветра также усилятся до сильного. Температура воздуха с +2 упадет до -3, днем будет держатся в промежутке от 0 ...+5 градусов по Цельсию.

В субботу погода на территории республики не изменится, также следует ожидать мокрый снег, который местами ляжет. Температура ночью -1…-6 °С, днем -1…+4 °С.