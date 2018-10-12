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В Башкирии к концу недели установится снежная погода
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В Башкирии к концу недели установится снежная погода

Сегодня, 15:57ОбществоЗиля АскероваФото: Сайт Талдыкоргана 7282.kz
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