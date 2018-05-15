В Уфе раскритиковали перекупщиков за торговлю на аграрных ярмарках

Сегодня, 15 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов потребовал от своих подчиненных навести порядок на ярмарках выходного дня.

- Эти мероприятия предназначены для того, чтобы предоставить сельчанам возможность быстро продать свою продукцию, а горожанам – купить свежие продукты хорошего качества. Откуда там берутся торговцы с брусковым мясом явно промышленного производства? Ответ один: они проникают на ярмарки, чтобы продавать свою продукцию по спекулятивным ценам без кассовых аппаратов и отмывать таким способом деньги, - заявил глава города.