В Уфе раскритиковали перекупщиков за торговлю на аграрных ярмарках
Мэр Уфы считает, что превращать продуктовые ярмарки в место отмывания денег нельзя.
Сегодня, 15 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов потребовал от своих подчиненных навести порядок на ярмарках выходного дня.
- Эти мероприятия предназначены для того, чтобы предоставить сельчанам возможность быстро продать свою продукцию, а горожанам – купить свежие продукты хорошего качества. Откуда там берутся торговцы с брусковым мясом явно промышленного производства? Ответ один: они проникают на ярмарки, чтобы продавать свою продукцию по спекулятивным ценам без кассовых аппаратов и отмывать таким способом деньги, - заявил глава города.
Мэр Уфы потребовал проанализировать ситуацию на ярмарках и ужесточить контроль за качеством предлагаемых на них товаров, уточняя попутно и историю происхождения реализуемой продукции, чтобы на ярмарках перекупщики не продавали втридорога некачественный неликвид.