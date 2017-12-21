На выходных в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Ярмарки пройдут во всех районах города.

В предстоящие выходные, 23 и 24 декабря, в столице республики пройдут сельскохозяйственный ярмарки, сообщили в пресс-службе администрации города. Купить свежее мясо и другую качественную натуральную продукцию можно будет по следующим адресам в субботу, 23 декабря:

- в Демском районе – перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;

- в Калининском районе – на ул. Интернациональная у пересечения с ул. Машиностроителей;

- в Ленинском районе – возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;

- в Орджоникидзевском районе – на площади им. С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14).

- в Советском районе – на площади перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21).

И в субботу, и в воскресенье 23 и 24 декабря будут работать площадки:

- в Кировском районе – по ул. Рабкоров, 5 и 7;