В Уфе в выходные дни пройдут сельскохозяйственные ярмарки

На них можно будет купить свежее мясо и овощи.

9 и 10 декабря в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести свежую мясную и прочую продукцию, сообщили в пресс-службе администрации города. Ярмарки в субботу, 9 декабря, пройдут:

в Демском районе – перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;

в Калининском районе – на ул. Интернациональная у пересечения с ул. Машиностроителей;

в Ленинском районе – возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;

в Орджоникидзевском районе – на площади им. С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14).

в Советском районе – на площади перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21).

И в субботу, и в воскресенье 9 и 10 декабря, будут работать ярмарки:

в Кировском районе – по ул. Рабкоров, 5 и 7;