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Самая дорогая квартира в Уфе стоит 65 миллионов рублей
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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Самая дорогая квартира в Уфе стоит 65 миллионов рублей

Сегодня, 11:31Город
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