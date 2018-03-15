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Её площадь составляет 330 кв. метров.
Самая дорогая квартира в Уфе стоит 65 миллионов рублей, сообщает «Башинформ» со ссылкой на одно из агентств недвижимости. Уфа оказалась на седьмом месте из 15 по России в рейтинге самой дорогой недвижимости.
65 миллионов рублей стоит двухуровневая элитная квартира с дизайнерским ремонтом в новом доме в исторической части города на перекрестке улиц Чернышевского и К. Маркса. Площадь квартиры составляет 330 кв. метра.
Примечательно, что по данным агентства самая дорогая квартира в Москве находится в Гранатном переулке. Ее стоимость владельцы оценивают в 2 млрд рублей. Это панорамный пентхаус площадью 975 кв. м без отделки, окруженный открытыми террасами, в камерном жилом доме класса de luxe.
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