Самая дорогая квартира в Уфе стоит 65 миллионов рублей, сообщает «Башинформ» со ссылкой на одно из агентств недвижимости. Уфа оказалась на седьмом месте из 15 по России в рейтинге самой дорогой недвижимости.

65 миллионов рублей стоит двухуровневая элитная квартира с дизайнерским ремонтом в новом доме в исторической части города на перекрестке улиц Чернышевского и К. Маркса. Площадь квартиры составляет 330 кв. метра.