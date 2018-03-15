Где в Уфе купить квартиры с видом на реку и лес от 1 млн 790 тыс руб.

Например, стать владельцем современной комфортной квартиры с волшебными видами на реку и лес в ЖК «Белая река» можно всего за 1 млн 790 тыс руб. Жилой комплекс строится в Кузнецовском затоне – одном из наиболее экологичных и перспективных районов Уфы. Застройщиком выступает Группа Компаний «Госстрой».

Собственная котельная вместо централизованного отопления, вентилируемые фасады и лучевая разводка отопления с индивидуальными счетчиками потребления тепловой энергии будут не только экономить семейный бюджет, но и сделают проживание в доме максимально комфортным.

Новоселам ЖК «Белая река» доступны и другие преимущества комфорт-класса: получистовая «белая» отделка квартир, просторные парадные с местами для хранения велосипедов и колясок, обустроенная придомовая территория с безопасными детскими площадками и прогулочными аллеями, удобная парковка и шикарные виды на реку и лес.

Сегодня во всех четырех секциях жилого комплекса ведутся активные работы. В секции «А» завершен монтаж системы дымоудаления и подпора воздуха, а также внутреннее поквартирное электроснабжение, ведутся работы по внутренней кирпичной кладке 1 и 2 этажей, монтажу алюминиевых витражей и кронштейнов.

В секции «Б» проходят работы по внутренней кирпичной кладке 1 и 2 этажей, остеклению окон и балконных дверей, завершается устройство системы вентиляции.

В секциях «В» и «Г» проходит кирпичная кладка на 14-16 этажах. Также на объекте завершена прокладка газопровода, в котельной закончены кровельные работы, в ИТП ведется монтаж оборудования, проходит вертикальная планировка территории.