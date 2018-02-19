Житель Башкирии не смог платить долги по ипотеке и остался без квартиры
Житель города Дюртюли оформил в ипотеку трехкомнатную квартиру. Ежемесячные платежи в банк он вносил только в течение нескольких месяцев, а потом просто перестал платить. Банк обратился в суд, который вынес решение о необходимости взыскания с мужчины 2,5 млн руб. В эту сумму войдут основной долг, а также проценты за пользование денежными средствами. Для того, чтобы погасить задолженность, судебные приставы выставят на торги квартиру должника.
В 2017 году судебные приставы республики составили 17 015 актов ареста в отношении имущества должников на сумму 7 млрд 638 млн 162 тыс рублей. Из них реализовано имущества на сумму 247 млн 64 тыс рублей. Кроме того, взыскателям в счет погашения долгов, передано имущество должников на общую сумму порядка 672 млн рублей.