В Уфе власти снесли незаконный торговый киоск

Объект долго время располагался на остановке в микрорайоне Сипайлово.

Администрация Октябрьского района Уфы сообщила о том, что снесен торговый павильон, находившийся на остановке «Улица Баязита Бикбая». Работы были проведены по решению суда.

Как пояснили представители муниципалитета, владельцы киоска установили его самовольно, не оформив разрешительную документацию. При этом главным поводом для вмешательства властей стали многократные обращения от местных жителей на обилие бытового мусора, который скапливается возле остановки. Муниципалитет подал в суд иск о нарушениях предпринимателей, владеющих киоском. В итоге суд удовлетворил требования истца и вынес решение о демонтаже незаконно возведенного павильона.

Был установлен срок для его снесения, однако предприниматель не подчинился требованиям властей и не произвел демонтаж вовремя. Тогда администрация района решила сделать это самостоятельно.