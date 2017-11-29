В Башкирии снесли забор у дома, который жители просили признать памятником

В Бирске в минувшие выходные ночью снесен необычный кирпичный забор у дома купца Белова на ул. Нелидова, 9. Местные общественники просили включить объект в реестр объектов культурного наследия, и управление по госохране памятников обещало провести экспертизу до конца года.

Как сообщил Медиакорсети директор телеканала РИК-ТВ Алексей Ситников, забор старинной кладки начал разрушаться весной прошлого года. Ситников несколько раз обращался в министерство культуры и управление госохраны объектов культурного наследия. В последний раз, в апреле этого года, из второго ведомства пришел ответ, что в течение года будет проведена историко-культурная экспертиза по объекту. Была ли она проведена, неизвестно, но дом в реестр пока так и не включили.

- На прошлой неделе за забором появилась строительная техника, - расссказал Медиакорсети Ситников. - Мы позвонили в администрацию, и нас, на уровне замглавы, заверили, что никакого сноса не будет. Вечером, 24 ноября, уже в сумерках я проезжал мимо забора - он стоял. Утром в 10 час. 20 мин. его уже не было. Не было даже кирпичей, и всё было подметено. То есть разрушали ночью. При этом я общался с застройщиком, говорил, что зачем снесли-то - можно было сделать, типа, ворота, арку, в сторону отнести - вариантов миллион. Но, он сказал - "а кому это надо".

Фото: Алексей Ситников

Застройку на прилегающей территории ведет компания "ЛМ-Строй". Дозвониться до ее руководителя не удалось. На телефон корреспондента Медиакорсети, оставленный для возможности прокомментировать ситуацию, он также не перезвонил.