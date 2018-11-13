Начальник транспортного управления Уфы: За неделю мы стабилизируем обстановку
Андрей Федосов пообещал, что транспортный коллапс будет ликвидирован за семь дней.
Сегодня утром, 13 ноября, на оперативном совещании в мэрии, начальник уфимского транспортного управления Андрей Федосов пообещал разобраться с транспортной проблемой до конца этой недели.
- С сегодняшнего утра у жителей Затона, Федоровки, поселка 8 марта проблем нет: мы откорректировали 15 действующих маршрутов. К нам еще поступают заявления от жителей отдаленных районов, но за эту неделю мы полностью стабилизируем обстановку, решим вопрос - отметил Андрей Федосов.
Напомним, с 15 по 16 ноября Медиакорсеть проводит масштабный проект «Уфалогия: какой транспорт нужен городу?». Проект носит характер журналистского расследования, изложенный в нескольких десятках заметок в течение суток. Один день редакция информагентства вместе с привлеченными авторами будет рассказывать в мини-репортажах со всей Уфы о транспортной ситуации в городе. К этому расследованию будут подключены эксперты: участники рынка, чиновники, ученые.