Начальник транспортного управления Уфы: За неделю мы стабилизируем обстановку

Сегодня утром, 13 ноября, на оперативном совещании в мэрии, начальник уфимского транспортного управления Андрей Федосов пообещал разобраться с транспортной проблемой до конца этой недели.

- С сегодняшнего утра у жителей Затона, Федоровки, поселка 8 марта проблем нет: мы откорректировали 15 действующих маршрутов. К нам еще поступают заявления от жителей отдаленных районов, но за эту неделю мы полностью стабилизируем обстановку, решим вопрос - отметил Андрей Федосов.