Уфимцы возмутились исключением варианта "Богородский" из опроса по скверу

Опрос по выбору названия сквера в микрорайоне Инорс был приостановлен и начат заново. Часть жителей возмущена тем, что после перезагрузки был исключен вариант "Богородский" - по названию близлежащей часовни. Администратор группы Калининского района Вконтакте утверждает, что опрос перезагружен из-за ботов.

Опрос был запущен около месяца назад в социальной сети Вконтакте в официальной группе администрации Калининского района Уфы. Пользователям предлагалось выбрать название для сквера, ограниченного улицами Ферина, Янаби, бул. Баландина и переулком Железнодорожным. Всего на выбор предлагалось 29 вариантов.

Как пишут пользователи в социальных сетях, на первое место вышел вариант "Богородский" - по названию близлежащей часовни. Однако после того, как опрос был запущен заново, осталось всего несколько вариантов, и был исключен в том числе лидер опроса - "Богородский". Это не понравилось многим пользователям, которые сочли, что это название одно из самых предпочтительных, учитывая, что часовня здесь находится очень давно. Отдельные пользователи высказали предположение, что администрация района хочет дать скверу название, связанное с самолетом, так как скоро он будет установлен в сквере. Однако администратор группы его опровергла.

- Были выявлены факты голосования от имени фальшивых аккаунтов и ботов, - пояснила администратор Анна Ефименко причину перезагрузки опроса. - В связи с данными фактами комиссия при администрации Калининского района Уфы приняла решение остановить данное голосование. В период с 13 по 23 ноября будет проведен новый опрос, включающий в себя два варианта-лидера – сквер Семейный и сквер им. Баландина, а также вариант «Богородский», предложенный инициативной группой жителей. Итоги голосования будут представлены членам Общественного совета района и депутатам городского Совета Уфы. В данном сквере будут проложены пешеходные дорожки, скамейки, спортивная и детская площадки, точки общепита, продолжится высадка деревьев. Вопрос по установке самолета окончательно не решен.

Администратор группы подчеркнула, что вариант "Богородский" был исключен не из-за каких-то предпочтений чиновников, а потому что он не вошел в число самых популярных вариантов.

- Опрос проводился не только в группе, но и по электронной почте, и в сумме этих двух опросов вариант "Богородский" оказался на пятом месте, - пояснила Анна. - Именно поэтому он не был включен в число вариантов во втором опросе.