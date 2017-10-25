В Уфе жители Шакши профинансировали благоустройство нового сквера

В микрорайоне Шакша открыт новый сквер по проекту поддержки местных инициатив - на условиях софинансирования со стороны граждан. Он расположен во дворах на улице Мелеузовской.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в минисквере обустроены дорожки, высажены деревья, установлены скамейки. Рядом скоро появится парковка для автомобилей.

Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info