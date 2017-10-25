В Уфе жители Шакши профинансировали благоустройство нового сквера
Сегодня, 16:46ГородНаталья КузнецоваФото: ufacity.info
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В микрорайоне Шакша открыт новый сквер по проекту поддержки местных инициатив - на условиях софинансирования со стороны граждан. Он расположен во дворах на улице Мелеузовской.
Как сообщает пресс-служба администрации города, в минисквере обустроены дорожки, высажены деревья, установлены скамейки. Рядом скоро появится парковка для автомобилей.
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Фото: ufacity.info
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Фото: ufacity.info
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Фото: ufacity.info
В центре сквера расположен арт-объект – «Дерево исполнения желаний».
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