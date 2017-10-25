Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Спецпроекты
В Уфе жители Шакши профинансировали благоустройство нового сквера
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
09fb55dfced8bb856f0c91fe51836d21

В Уфе жители Шакши профинансировали благоустройство нового сквера

Сегодня, 16:46ГородНаталья КузнецоваФото: ufacity.info
Читайте
также
Тайны Сакаски: главные итоги экспедиции самой неизведанной пещеры Башкирии
Где в Башкирии жить хорошо
«Когда чиновники сидят на чемоданах»: Чего ждать от новых кадров Хамитова