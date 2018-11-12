Стратегия развития города до 2030 года: что должен знать каждый уфимец

Стратегия социально-экономического Уфы до 2030 года – документ-ориентир, который определяет цели и задачи развития города на долгосрочный период: в конкретном случае, 12 лет. Данная концепция создана администрацией Уфы совместно с уфимским исследовательским центром Российской академии наук.

Реализовываться будет Стратегия в два этапа: первый (2019–2024 гг.) – время улучшения базовых условий для устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения уфимцев. Второй этап (2025–2030 гг.) - завершение намеченных приоритетных проектов.

Документ, опубликованный на официальном сайте мэрии, занимает ни много ни мало 282 страницы – целая книга. Для тех, кто предпочитает краткое содержание, Медиакорсеть приготовила главные тезисы стратегии.

Цели и задачи

1. Сильная экономика

К 2030 году Уфа должна стать городом устойчивого экономического роста и лидером среди городов-миллионников России по уровню экономического развития. Для этого необходимо содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности; повышение инвестиционной привлекательности города и развитие внешнеэкономической деятельности.

Еще три важных фактора сильной экономики: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах экономики города; содействие обеспечению населения города необходимым ассортиментом качественных и безопасных потребительских товаров и услуг и повышение конкурентоспособности городского туристского продукта.

В рамках достижения цели планируются четыре проекта: «Модернизированная промышленность - устойчивый экономический рост», «Новые высокотехнологичные производства – экономике Уфы», «Уфа - город развитой инновационной инфраструктуры» и «Интеграция науки, образования и производства - инновационный рост».

2. Социальный комфорт горожан

Одна из приоритетных целей в долгосрочной перспективе – появление в Уфе развитой социальной инфраструктуры, а также благоприятных условий и безопасной среды:

Создание условий для улучшения демографической ситуации;

Содействие повышению занятости населения;

Повышение качества образования;

Развитие социально-культурной и досуговой сферы, физкультурно-спортивной сферы;

Реализация социального потенциала молодежи;

Обеспечение доступности системы социальных услуг;

Содействие развитию системы здравоохранения.

3. Гармоничное жизненное пространство

Уфе необходимо получить сбалансированное пространственное развитие и формирование качественной городской среды, включающие совершенствование функционального зонирования города, развитие транспортной системы и природно-рекреационных территорий. К этому же пункту относятся ремонт набережных, развитие пешеходных коммуникаций и внутригородских районов.

Одним из самых сложных направлений является реализация проекта «Связанность территорий Уфы»: включение города в систему скоростных международных транспортных коридоров (СМТК). Это «Запад- Восток», проходящий севернее Уфы; «Шелковый путь», транспортный коридор между Европой и западным Китаем, строящийся в юго-западном направлении от города; а также «Юго-западная хорда» несколько севернее столицы Башкирии.

Транспортная реформа в документе также прописана. Идеал структуры выглядит так: полностью исключаются нелегальные перевозчики, проводится реновация общественного транспорта, в том числе замена автопарка коммерческих перевозчиков с автобусов малого класса на транспортные средства большой вместимости, приобретены 150 автобусов для ГУП «Башавтотранс»; появляется единая транспортная карта и возможность оплачивать проезд безналичным способом; корректируются маршруты, а все автобусы и троллейбусы окрашиваются в фирменный цвет.

Интереснее всего звучит следующее: планируется приобретение современных трамваев, оборудованных камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для подзарядки гаджетов, системой климат-контроля с адаптацией новых составов для маломобильных граждан, а также развитие городского рельсового транспорта.

Очень надеемся, что прочитанный документ написан не в жанре сказки, и все запланированное реализуется и сбудется, хотя пока, увы, в это верится с трудом. Начатая врио главы республики транспортная реформа проходит не безоблачно.

4. Качественная городская среда

Уфимцы должны быть уверены в надежности городского хозяйства, это будет возможно за счет улучшения качества коммунальных услуг и обеспечения бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города.

На сегодняшний день качество жилищно-коммунальных услуг устраивает 65,8% уфимцев; возможности получить качественные медицинские услуги – 59,6%; решить жилищный вопрос – 58,8%; состояние окружающей среды, экологии – 56,9% и возможность найти подходящую работу – 56%.

5. Эффективная открытая власть

Качество муниципального управления и бюджетной политики должно быть повышено. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: повысить эффективность муниципального управления и ускорить развитие гражданского общества, а также изменить рост доходного потенциала и обеспечить сбалансированную бюджетную политику города.

Согласно опросам 2018 года, только 33,6% респондентов готовы лично участвовать в решении проблем города, 25,8% - готовы, но только в решении тех проблем, которые касаются их лично, 40,6% – принимать участие в данной деятельности не готовы.

Словом, до состояния гражданского общества определенно есть куда расти.