Стратегия развития города до 2030 года: что должен знать каждый уфимец
Медиакорсеть собрала основные тезисы «настольной книги» горожанина.
Стратегия социально-экономического Уфы до 2030 года – документ-ориентир, который определяет цели и задачи развития города на долгосрочный период: в конкретном случае, 12 лет. Данная концепция создана администрацией Уфы совместно с уфимским исследовательским центром Российской академии наук.
Реализовываться будет Стратегия в два этапа: первый (2019–2024 гг.) – время улучшения базовых условий для устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения уфимцев. Второй этап (2025–2030 гг.) - завершение намеченных приоритетных проектов.
Документ, опубликованный на официальном сайте мэрии, занимает ни много ни мало 282 страницы – целая книга. Для тех, кто предпочитает краткое содержание, Медиакорсеть приготовила главные тезисы стратегии.
Цели и задачи
1. Сильная экономика
К 2030 году Уфа должна стать городом устойчивого экономического роста и лидером среди городов-миллионников России по уровню экономического развития. Для этого необходимо содействие развитию промышленного сектора экономики и инновационной деятельности; повышение инвестиционной привлекательности города и развитие внешнеэкономической деятельности.
Еще три важных фактора сильной экономики: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах экономики города; содействие обеспечению населения города необходимым ассортиментом качественных и безопасных потребительских товаров и услуг и повышение конкурентоспособности городского туристского продукта.
В рамках достижения цели планируются четыре проекта: «Модернизированная промышленность - устойчивый экономический рост», «Новые высокотехнологичные производства – экономике Уфы», «Уфа - город развитой инновационной инфраструктуры» и «Интеграция науки, образования и производства - инновационный рост».
2. Социальный комфорт горожан
Одна из приоритетных целей в долгосрочной перспективе – появление в Уфе развитой социальной инфраструктуры, а также благоприятных условий и безопасной среды:
Создание условий для улучшения демографической ситуации;
Содействие повышению занятости населения;
Повышение качества образования;
Развитие социально-культурной и досуговой сферы, физкультурно-спортивной сферы;
Реализация социального потенциала молодежи;
Обеспечение доступности системы социальных услуг;
Содействие развитию системы здравоохранения.
3. Гармоничное жизненное пространство
Уфе необходимо получить сбалансированное пространственное развитие и формирование качественной городской среды, включающие совершенствование функционального зонирования города, развитие транспортной системы и природно-рекреационных территорий. К этому же пункту относятся ремонт набережных, развитие пешеходных коммуникаций и внутригородских районов.
Одним из самых сложных направлений является реализация проекта «Связанность территорий Уфы»: включение города в систему скоростных международных транспортных коридоров (СМТК). Это «Запад- Восток», проходящий севернее Уфы; «Шелковый путь», транспортный коридор между Европой и западным Китаем, строящийся в юго-западном направлении от города; а также «Юго-западная хорда» несколько севернее столицы Башкирии.
Транспортная реформа в документе также прописана. Идеал структуры выглядит так: полностью исключаются нелегальные перевозчики, проводится реновация общественного транспорта, в том числе замена автопарка коммерческих перевозчиков с автобусов малого класса на транспортные средства большой вместимости, приобретены 150 автобусов для ГУП «Башавтотранс»; появляется единая транспортная карта и возможность оплачивать проезд безналичным способом; корректируются маршруты, а все автобусы и троллейбусы окрашиваются в фирменный цвет.
Интереснее всего звучит следующее: планируется приобретение современных трамваев, оборудованных камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для подзарядки гаджетов, системой климат-контроля с адаптацией новых составов для маломобильных граждан, а также развитие городского рельсового транспорта.
Очень надеемся, что прочитанный документ написан не в жанре сказки, и все запланированное реализуется и сбудется, хотя пока, увы, в это верится с трудом. Начатая врио главы республики транспортная реформа проходит не безоблачно.
4. Качественная городская среда
Уфимцы должны быть уверены в надежности городского хозяйства, это будет возможно за счет улучшения качества коммунальных услуг и обеспечения бесперебойного и надежного функционирования инженерной инфраструктуры города.
На сегодняшний день качество жилищно-коммунальных услуг устраивает 65,8% уфимцев; возможности получить качественные медицинские услуги – 59,6%; решить жилищный вопрос – 58,8%; состояние окружающей среды, экологии – 56,9% и возможность найти подходящую работу – 56%.
5. Эффективная открытая власть
Качество муниципального управления и бюджетной политики должно быть повышено. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: повысить эффективность муниципального управления и ускорить развитие гражданского общества, а также изменить рост доходного потенциала и обеспечить сбалансированную бюджетную политику города.
Согласно опросам 2018 года, только 33,6% респондентов готовы лично участвовать в решении проблем города, 25,8% - готовы, но только в решении тех проблем, которые касаются их лично, 40,6% – принимать участие в данной деятельности не готовы.
Словом, до состояния гражданского общества определенно есть куда расти.
В следующем материале о Стратегии Медиакорсеть расскажет об инвестиционных проектах, запланированных на ближайшие 12 лет. Строительство каких объектов уже запущено или приостановлено, а также сколько денег потрачено или планируется вложить в те или иные городские проекты.