Уфимцы могут стать соавторами стратегии развития Уфы до 2030 года

28 ноября этого года состоятся публичные слушания, на которых можно будет высказаться по поводу проекта «стратегии социально-экономического развития Уфы до 2030 года». Об этом сообщает сайт уфимского горсовета.

С самим документом можно ознакомиться здесь, он довольно массивный, но до публичных слушаний время есть, изучить вполне хватит. И не только изучить, но и подготовить свои предложения и направить их по электронному адресу [email protected]. Предложения принимаются до 22 ноября. До этой же даты и по этому же адресу принимаются заявки на выступления на слушаниях. Желающие выступить должны с обращением отправить и само выступление.