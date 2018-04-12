В Уфе река Белая поднялась за сутки на метр

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Реке Деме до выхода из берегов осталось подняться на 70 сантиметров.
Сюжеты: Весна в Башкирии
По данным Башгидрометцентра уровень рек в республике за сутки поднялся до 117 сантиметров.
Река Белая в Стерлитамаке – за сутки опустилась на семь сантиметров. А вот Уфа и Дема поднялись.
Белая в Уфе поднялась на целых 117 сантиметров за сутки, сейчас на ней ледоход. До выхода из берегов ей осталось подняться на 378 сантиметров.
Река Уфа с ледоставом в районе Шакши за сутки поднялась на 41 сантиметр, до выхода из берегов ей осталось 569 сантиметров.
Дема в районе деревни Бочкарева поднялась на 92 сантиметра – сейчас на ней затор льда. До разлива реки Демы осталось всего 69 сантиметров.
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