В Уфе река Белая поднялась за сутки на метр

По данным Башгидрометцентра уровень рек в республике за сутки поднялся до 117 сантиметров.

Река Белая в Стерлитамаке – за сутки опустилась на семь сантиметров. А вот Уфа и Дема поднялись.

Белая в Уфе поднялась на целых 117 сантиметров за сутки, сейчас на ней ледоход. До выхода из берегов ей осталось подняться на 378 сантиметров.

Река Уфа с ледоставом в районе Шакши за сутки поднялась на 41 сантиметр, до выхода из берегов ей осталось 569 сантиметров.