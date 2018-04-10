Под Уфой из-за таяния снега затопило придомовые территории

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Пострадавших нет.
Сюжеты: Весна в Башкирии
В результате сильного таяния снега во дворе домов по ул. Цюрупа в поселке Булгаково скопилась вода, в домах воды при этом нет.
На место оперативно выехали спасатели МЧС по РБ. Они выяснили, что на месте отсутствует русло для талых вод. Угрозы жизни населения нет. По данным адресам проживают 8 человек, из них 1 ребенок. Сейчас с помощью тракторной техники проводится обустройство русла для талых вод.
В МЧС уточнили, что в зоне подтопления социально-значимых и потенциально опасных объектов нет. Есть запас продуктов питания, медикаментов, питьевой воды. Система жизнеобеспечения не нарушена. Проблемных вопросов нет.
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