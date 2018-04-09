В Башкирии подтопило еще десять жилых домов

7 апреля поступила информация о том, что на улице речной в деревне Марьевка Стерлитамакского района подтопило десять домов, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Представители Казадаевского сельсовета и администрация Стерлитамакского района по приезду на место обнаружили, что талыми водами подтопило семь приусадебных участков. Погибших и пострадавших нет.

Вода отводится через проложенную трубу D-70 см. Также на месте работает трактор МТЗ-130 и мотопомпа для откачивания воды.