В Башкирии подтопило еще десять жилых домов

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Сейчас ликвидируются последствия паводка.
7 апреля поступила информация о том, что на улице речной в деревне Марьевка Стерлитамакского района подтопило десять домов, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Представители Казадаевского сельсовета и администрация Стерлитамакского района по приезду на место обнаружили, что талыми водами подтопило семь приусадебных участков. Погибших и пострадавших нет.
Вода отводится через проложенную трубу D-70 см. Также на месте работает трактор МТЗ-130 и мотопомпа для откачивания воды.
Пункт временного размещения расположен в селе Новое Барятино на улице Дружбы, 26.
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