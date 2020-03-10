В Башкирии на детской площадке изуродовали Белоснежку и Красную Шапочку
Настоящему акту вандализма подверглись фигуры сказочных героинь.
На одной из детских площадок города неизвестные хулиганы устроили настоящий акт вандализма: скульптурам Белоснежке пририсовали брови и усы, Красной Шапочке разломали нос, также решили поступить и с Буратино.
Жители города оказались шокированы и расстроены поступком анонимов:
«Жесть, пусть посмотрят по камерам. И найдут беспредельщиков, штраф хороший дадут. Пусть за свои деньги делают новые фигурки и разукрашивают».
«В нашем городе ничего невозможно делать. Все портят, потом плачут, что ничего у нас нету, детей сводить некуда. Кругом неуважение. Ненавижу таких людей и их воспитание. Грязный город».
«Очень жалко смотреть на все происходящее», - пишут пользователи соцсетей.
Напомним, что в Башкирии в 2020 году планируют благоустроить и капитально отремонтировать около 390 дворов.
На реализацию программы «Башкирские дворики» планируют потратить около 2 млрд рублей, об этом сообщили министр ЖКХ республики Борис Беляев. Уже подготовлены шаблоны сметного расчета, подрядчиков по строительству выбирать начнут не позднее 1 мая.