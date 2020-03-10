В Башкирии на детской площадке изуродовали Белоснежку и Красную Шапочку

На одной из детских площадок города неизвестные хулиганы устроили настоящий акт вандализма: скульптурам Белоснежке пририсовали брови и усы, Красной Шапочке разломали нос, также решили поступить и с Буратино.

Жители города оказались шокированы и расстроены поступком анонимов:

«Жесть, пусть посмотрят по камерам. И найдут беспредельщиков, штраф хороший дадут. Пусть за свои деньги делают новые фигурки и разукрашивают».

«В нашем городе ничего невозможно делать. Все портят, потом плачут, что ничего у нас нету, детей сводить некуда. Кругом неуважение. Ненавижу таких людей и их воспитание. Грязный город».

«Очень жалко смотреть на все происходящее», - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, что в Башкирии в 2020 году планируют благоустроить и капитально отремонтировать около 390 дворов.