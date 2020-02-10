Вандалы изуродовали Идрисовскую пещеру в Башкирии

Теперь многочисленные граффити – как посчитали специалисты – более 320 надписей, предстоит очищать специалистам. Очищением займутся эксперты научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана, а также музея-заповедника «Шульган-Таш».

Только в летний сезон пещеру каждый день посещают тысячи туристов, которые оставляют после себя не только граффити, но и мусор. Срок давности отдельных изображений составляет 20 лет. При этом пещера известна древней наскальной живописью.