Вандалы изуродовали Идрисовскую пещеру в Башкирии
В Салаватском районе республики на протяжении десятков лет так и не сумели организовать охрану Идрисовской пещеры.
Теперь многочисленные граффити – как посчитали специалисты – более 320 надписей, предстоит очищать специалистам. Очищением займутся эксперты научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана, а также музея-заповедника «Шульган-Таш».
Только в летний сезон пещеру каждый день посещают тысячи туристов, которые оставляют после себя не только граффити, но и мусор. Срок давности отдельных изображений составляет 20 лет. При этом пещера известна древней наскальной живописью.
Идрисовская пещера – памятник археологии федерального значения. Ее открыли в XVIII веке. Также известна тем, что здесь имеются так называемые Идрисовские писаницы. Согласно башкирскому преданию «Салауат мәмерйәһе» («Пещера Салавата»), в 1774 г. в Идрисовской пещере скрывался Салават Юлаев со сподвижниками из своего отряда.