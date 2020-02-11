Работа над ошибками: власти опять хотят потратить на «Башкирские дворики» 2 млрд

На реализацию программы «Башкирские дворики» планируют потратить около 2 млрд рублей, об этом сообщили министр ЖКХ республики Борис Беляев. Уже подготовлены шаблоны сметного расчета, подрядчиков по строительству выбирать начнут не позднее 1 мая.

Всего, по словам вице-премьера, в Башкирии в рамках программы должны будут установить 2,6 тыс. лавочек, 2 тыс. урн, более 2 тыс. светильников, 573 видеокамеры и 170 контейнерных площадок.

При этом глава региона Радий Хабиров сделал акцент на том, что с проектами благоустройства и реконструкции улиц должны быть ознакомлены местные жители, никаких задержек быть не должно.

Кстати, реализации программы в течение года и последующих будет также посвящено сегодняшнее оперативное совещание в правительстве Башкирии.

Ранее Медиакорсеть писала о том, как и почему в прошлом году региональная программа «Башкирские дворики» провалилась и может ли это повториться в 2020 году. Напомним, в 2019 году по программе из 346 дворов хороший ремонт сделан только в 30. При этом больше всех «отличился» Бирский район республики. Освоено тогда было около 1,8 млрд рублей.