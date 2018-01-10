В Уфе восстановили подачу холодной воды после аварийного отключения
Сегодня, 10:29ГородТатьяна Майорова
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В 15 жилых домах на полдня отключали вод из-за утечки на водопроводной линии.
Мэрия Уфы отчиталась о восстановлении водоснабжения в 15 жилых домах по улицам Цюрупы, Краснодонской, Пархоменко, Петропавловской.
Как уточнили в администрации города, ЧП произошло вчера днем из-за утечки воды из земли на водопроводной линии. Отключение проводилось с 14.30.
На месте работала аварийная бригада МУП «Уфаводоканал». Уже через три часа ситуация изменилась, утечка была устранена и воду вновь подключили в дома.
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