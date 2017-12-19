В Уфе в аварийном порядке отключили воду

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ЧП произошло поздно вечером в Советском районе столицы.
Вчера, 18 декабря, коммунальная авария случилась на улице Бакалинской в Уфе. Ближе к полуночи была обнаружена утечка водопровода, из-за которой понадобилось отключить холодную воду в нескольких жилых домах.
Как сообщили в «Уфаводоканале», аварийное отключение холодной воды было произведено в четырех зданиях по улице Бакалинской: жилых домах №№ 48 и 50, а также в автоцентре и магазине.
Аварийная бригада МУП «Уфаводоканал» сразу же занялась ликвидацией утечки. К утру подачу воды возобновили.
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