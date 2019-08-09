Мэрия Уфы дала срок на спасение автохлама от утилизации
Вчера, 13:03ГородТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бесхозный транспорт оправится на спецстоянку, а затем будет уничтожен.
Администрация Уфы опубликовала новый порядок обращения с бесхозными и разукомплектованными автомобилями, которые имеются во многих городских дворах или брошены на улицах.
Столичное Управление коммунального хозяйства и благоустройства займется учетом таких автомобилей. Информацию о брошенном транспорте можно сообщать в это ведомство. Получив заявку, специалисты обследуют транспортное средство. В случае, если найдется его собственник, ему предложат убрать автомобиль в другое место в течение десяти дней.
В противном случае автомобиль будет эвакуирован на спецстоянку, там его оставят храниться на три месяца, а затем признают по документам муниципальной собственностью и через три года утилизируют.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей