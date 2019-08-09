Мэрия Уфы дала срок на спасение автохлама от утилизации

Администрация Уфы опубликовала новый порядок обращения с бесхозными и разукомплектованными автомобилями, которые имеются во многих городских дворах или брошены на улицах.

Столичное Управление коммунального хозяйства и благоустройства займется учетом таких автомобилей. Информацию о брошенном транспорте можно сообщать в это ведомство. Получив заявку, специалисты обследуют транспортное средство. В случае, если найдется его собственник, ему предложат убрать автомобиль в другое место в течение десяти дней.