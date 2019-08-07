В Башкирии падение дерева на автомобили попало на видео

В Башкирии падение дерева на автомобили попало на видеоВидео
Вчера, 09:39Татьяна Майорова
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ЧП произошло в городе Стерлитамаке.
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Видео: Стерлитамак ДТП, ВКонтакте
Накануне, 6 августа, в соцсетях появился видеоролик, снятый жильцами дома №130а по улице Гоголя в Стерлитамаке во время сильного ветра.
На нем запечатлен момент, как под напором ветра ломается и падаетт на припаркованные во дворе автомобили дерево.
Пользователи соцсетей чутко отреагировали на происшедшее и стали сочувствовать жильцам дома со словами о том, что им и так постоянно не везет.
Похожие происшествия в ночь с 5 на 6 августа были зафиксированы в Уфе и Бижбулякском районе.
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