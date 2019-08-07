В Башкирии падение дерева на автомобили попало на видео

Накануне, 6 августа, в соцсетях появился видеоролик, снятый жильцами дома №130а по улице Гоголя в Стерлитамаке во время сильного ветра.

На нем запечатлен момент, как под напором ветра ломается и падаетт на припаркованные во дворе автомобили дерево.

Пользователи соцсетей чутко отреагировали на происшедшее и стали сочувствовать жильцам дома со словами о том, что им и так постоянно не везет.