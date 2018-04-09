В Уфе яму на дороге прикрыли детской игрушкой

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Фотография милого предупреждения появилась в социальной сети Вконтакте.
Сюжеты: Фотофакт
В Уфе на улице Мира неизвестные прикрыли детской игрушкой яму на дороге, сообщили в группе «БашДТП» в социальной сети.
Колпаком на автомобильное кресло и лошадкой кто-то решил предупреждать водителей о яме.
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