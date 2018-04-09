В Уфе оказались подтоплены 57 участков города

Сегодня, 9 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы предметом обсуждения стала паводковая ситуация в столице республики.

Как сообщил глава города Ирек Ялалов, по ситуации на сегодня в Уфе оказались подтоплены талыми водами 57 участков, при этом более полусотни случаев подтопления талыми водами уже устранены. Однако, как оказалось, не во всех случаях местные власти среагировали на возникновение чрезвычайных ситуаций оперативно.

- Скорость реакции властей на такие события должна быть незамедлительной. От этого также зависит оценка нашей деятельности. Вот, к примеру, в Нижегородке можно было сработать оперативнее, - заявил мэр города.

По его словам, пожарным частям города дано указание при необходимости подключаться к ликвидации аварийных ситуаций, когда требуется срочно откачать талую воду.

По мнению Ирека Ялалова, тот факт, что даже в этом году, при такой, казалось бы, спокойной паводковой ситуации, возникают подтопления, говорит о том, что стали давать о себе знать последствия изменения городского ландшафта.