Как в Уфе рисуют светом в окнах домов

Мы решили рассказать, что на уфимской многоэтажке появился огромный рисунок, и вспомнили о других похожих случаях.

Новогодние праздники не спешат отпускать уфимцев, ведь в окнах строящейся многоэтажки по адресу проспект Октября 107/3 (Театр Кукол) уже несколько дней появляется большой рисунок. Сердце, созданное из света в окнах, каждую ночь напоминает жителям столицы Башкирии о доброте и любви.

Стоит отметить, что на другой стороне дома есть еще один рисунок — дружелюбный красный смайлик, который время от времени даже подмигивает, одновременно немного пугая и радуя уфимцев.

Подобные картины с намеком на стрит-арт появляются в Уфе далеко не впервые, например, завод УМПО, начиная с 2011 года, напоминает прохожим о грядущем наступлении Нового года.

А вот так 31 марта улыбался прохожим Дом Печати. По странной иронии, улыбка держалась как раз в то время, когда по всему миру проходил «Час Земли», то есть гасла подсветка самых известных зданий и памятников. А вот Дом Печати смотрел на прохожих и загадочно улыбался.

В Стерлитамаке не отстают от веяний моды, там смайлик на доме появился еще в ноябре 2016 года.

Такая улыбка была в Тюмени.

Наша любимая соседка Казань тоже поддерживает невинный позитив.

Рязань тоже любит улыбаться.