В Уфе Дом Тихониных запретили включать в реестр культурного наследия

Такое решение принял арбитражный суд Башкирии.

Арбитражный суд Башкирии запретил включать в государственный реестр объектов культурного наследия здание Дома Тихониных XIX века постройки, расположенного на улице Коммунистической, 13 в Уфе, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Решение суд принял 27 декабря. Это решение также запрещает Росреестру совершать действия по регистрации объекта культурного наследия в государственном кадастре недвижимости. С иском в суд обратилась компания «Строитэк».

По данным издания, застройщик требует признать незаконными ненормативные акты управления, в том числе решение о включении здания в перечень выявленных объектов культурного наследия, принятое в апреле текущего года. Как следует из материалов дела, управление минкульта также начало работу по подготовке к включению Дома Тихониных в реестр памятников, что гарантирует ему охранный статус. В ходе судебного разбирательства между застройщиком и управлением госохраны назначена экспертиза, которая должна выявить историческую ценность здания. Она заказана по ходатайству истца эксперту владимирского ООО «Юрконсалтингъ» Татьяне Козловой. Стоимость экспертизы определена в 100 тыс. руб. Ее обязан оплатить «Строитэк».