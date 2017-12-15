В Уфе появился граффити-портрет легендарного Михаила Ферина

Портрет изображен на фасаде дома по улице Сельская Богородская, 35.

Сегодня, 15 декабря, в Уфе открыли граффити с изображением легендарного директора Уфимского моторостроительного завода Михаила Ферина. Его портрет изображен на фасаде жилого дома по улице Сельская Богородская, 35.

Портрет Михаила Ферина сегодня самое масштабное граффити в Уфе. Его авторы - уфимские художники Олег Кайбышев и Артур Фазылов.

Фото: Артур Салимов

На открытии присутствовали глава администрации Уфы Ирек Ялалов и управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко.

- Мы надеемся, что память об этом выдающемся руководителе, который фактически создал микрорайон Инорс и мощнейшее предприятие, которое производит лучшие двигатели в стране и в мире для боевой авиации, сохранится на века, - сказал Ирек Ялалов.

- Буквально вчера мы отмечали 110 лет со дня рождения легендарного директора Уфимского моторного завода Николая Алексеевича Ферина. Благодаря его заслугам до сих пор развивается наш завод, развивается микрорайон Инорс. Именно Михаилом Алексеевичем были заложены основы и завода, и микрорайона, строились не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры, - сказал Евгений Семивеличенко.

Рядом с этим домом находится новый сквер, которому также присвоено имя Михаила Ферина.

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