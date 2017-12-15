В Уфе появился граффити-портрет легендарного Михаила Ферина
Сегодня, 15 декабря, в Уфе открыли граффити с изображением легендарного директора Уфимского моторостроительного завода Михаила Ферина. Его портрет изображен на фасаде жилого дома по улице Сельская Богородская, 35.
Портрет Михаила Ферина сегодня самое масштабное граффити в Уфе. Его авторы - уфимские художники Олег Кайбышев и Артур Фазылов.
На открытии присутствовали глава администрации Уфы Ирек Ялалов и управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко.
- Мы надеемся, что память об этом выдающемся руководителе, который фактически создал микрорайон Инорс и мощнейшее предприятие, которое производит лучшие двигатели в стране и в мире для боевой авиации, сохранится на века, - сказал Ирек Ялалов.
- Буквально вчера мы отмечали 110 лет со дня рождения легендарного директора Уфимского моторного завода Николая Алексеевича Ферина. Благодаря его заслугам до сих пор развивается наш завод, развивается микрорайон Инорс. Именно Михаилом Алексеевичем были заложены основы и завода, и микрорайона, строились не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры, - сказал Евгений Семивеличенко.
Рядом с этим домом находится новый сквер, которому также присвоено имя Михаила Ферина.
Справка:
Михаил Ферин родился в 1907 году в городе Торжке. С 1947 по 1977 год он был директором Уфимского моторостроительного завода. Под его руководством освоен выпуск новых видов продукции, разработан и внедрен в производство новый жаростойкий сплав для клапанов авиамоторов, заменяющий цветные металлы, внедрено высокомеханизированное и автоматизированное производство двигателей для автомобилей семейства «Москвич», объем производства был увеличен в 2 раза, освоено более 25 образцов новейших авиационных и ракетных двигателей.