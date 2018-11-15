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Владимир Скрипник
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Ноябрь 2018
Осторожно, остановка: что не так с «Театром Кукол» в Уфе?
15 ноября 2018, 14:18
Январь 2018
Мусор в Уфе: Как избавиться от бычков на земле – мнение горожанина
30 января 2018, 16:15
Три истории транспортного хамства в Уфе
11 января 2018, 17:34
Как в Уфе рисуют светом в окнах домов
9 января 2018, 15:04
Декабрь 2017
В Уфе прошел первый открытый чемпионат по киберспорту Башкирии
4 декабря 2017, 12:23