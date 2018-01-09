Ирек Ялалов остался недоволен очисткой снега возле магазинов

Глава администрации Уфы раскритиковал подчиненных за то, что не смогли заставить бизнес очистить от снега проходы в магазины.

Сегодня на утренней оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов раскритиковал своих подчиненных за то, что они не работают с бизнесом и за то, что они не смогли заставить их очистить от снега проходы к магазинам.

- Я вчера вынужден был во время объезда спешиться, и с главой Калининского района мы пошли по улице Первомайской. Там сотни магазинов, магазинчиков, офисов разнообразных по обеим сторонам. Пока шли с Сергеем Петровичем, из 50 магазинов снег чистило три или четыре. Остальные все спали. Магазины все, кстати, открытые были, но к ним пройти невозможно, сугробы по колено. Пешком прошлись, потом ситуация поправилась. Но, я считаю, что наш блок проспал. Илгиз Диккатович (Илгиз Насыртдинов – заместитель главы администрации Уфы, курирует экономику, инвестиции, промышленность – прим. ред.), Завьялова (Ольга Завьялова, начальник управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму администрации Уфы), я же вас предупреждал обоих. Вы должны вместе с районом организовать эту работу. Люди, которые курируют общественное питание, торговлю, они должны пройтись, поздравить всех с Новым годом, Рождеством и аккуратно попросить уважаемых бизнесменов выполнить свою функцию. Ну свое-то крыльцо можно почистить. Что мэр должен с лопатой чистить крыльцо какого-то магазинчика, который торгует пивом? - сказал Ирек Ялалов.