Ирек Ялалов похвалил городские службы за работу в период снегопада

В Рождество в Уфе выпала полумесячная норма осадков.

Сегодня на утренней оперативке в мэрии Уфы начальник МБУ «Управление гражданской защиты Администрации Уфы» Расим Абдуллин сообщил, что в рождественские дни в Уфе выпало 21 мм осадков.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов отметил, что это составляет полумесячную норму. Обычно в городе в январе выпадает около 40-45 мм осадков.

- Опять в течение суток был такой серьезный снежный заряд, -сказал Ирек Ялалов. – В целом городские службы неплохо справились. В этом году мы впервые опробовали новый подход – это в режиме онлайн видео-объезд главой администрацией города, прямые команды, прямая трансляция со служебного автомобиля главы соответствующим службам. В таком спокойном режиме, без всякого ажиотажа, без нагнетания обстановки все сработали достаточно качественно.

Прибегать к помощи со спецтехникой к республике, по словам Ирека Ялалова, не пришлось, город справился своими силами.

Между тем он отметил, что необходимо совершенствовать систему очистки остановочных павильонов.