Мэр Уфы Ирек Ялалов: Ледовые городки теряют свою популярность

Мэр Уфы посоветуется с горожанами, как праздновать следующий Новый год.

Уфимцы реже стали проводить время на ледовых городках. Об этом сегодня на утренней оперативке сообщил глава администрации города Ирек Ялалов. Он отметил, что, по данным МКУ «Центр общественной безопасности Уфы», на ледовые городки за период каникул пришло 90,5 тыс человек, что меньше аналогичного периода прошлого года на 32 тыс человек или 26,5%. По его словам, такая тенденция отмечается уже 7-8 лет. Этот тренд отмечается не только в Уфе, но и в других городах России.

Глава администрации отметил, что 26,5% - это серьезное снижение и дал задание своим подчиненным разобраться, почему так происходит.

- Надо понимать, что происходит. Мы тратим огромные ресурсы, средства, электрическую энергию на создание этих городков. Сейчас специально практически каждый городок обвязан системой "Безопасный город", видеокамерами. Ледовый городок у Дворца спорта посещает 200 человек в сутки, а ледовый городок ДК «Машиностроителей» - 500 человек в сутки. Это ни о чем вообще. Смотришь на видеозаписи, в разгар самого времени в 7-8-9 часов вечера – пустые городки, - сказал он.

По его данным, популярностью у горожан пользуются только два городка – на площади Ленина и на площади у Конгресс-Холла.

- Надо разобраться, с гражданами, горожанами нашими уважаемыми посоветоваться, как мы в следующем году будем праздновать Новый год и какие нужны новые формы. Я уже подчеркивал, в декабре, в ноябре месяце, что пристрастия людей меняются, это не только у нас, это по всей России, это по всему миру так. Все больше и больше внимания уделяется так называемой праздничной предновогодней, рождественской иллюминации в больших городах. Сдвигается от ледовых городков в сторону светового оформления городов, зданий, сооружений, объектов. Я дважды был в командировке в Москве перед Новым годом. Они минимизировали количество ледовых городков. Там отдано предпочтение другим формам, -сказал глава администрации Уфы.