В Уфе временно отключат воду из-за строительства Тимашевского переезда

В Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы почти на сутки могут отключить холодную и горячую воду. Это необходимо для подключения нового водовода под Тимашевским переездом к существующим сетям водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба администрации города, для строительства транспортной развязки через железнодорожные пути был перенесен магистральный водовод. Уже проведены гидравлические испытания, а теперь его необходимо подключить к существующим сетям водоснабжения. Как пояснили в мэрии, сделать это не возможно без отключения воды в домах Калининского и Орджоникидзевского районов города. Также, в редких случаях, возможны незначительные снижения параметров теплоснабжения.

Максимальное время, необходимое для проведения работ, составляет 23 часа. Однако, как заверили в мэрии, специалисты постараются максимально его сократить.

Жители домов, подпадающих под отключение, будут заблаговременно оповещены о предстоящих работах. Там, где это необходимо, будет организована доставка воды.

Работы запланировано провести с 7 часов 20 декабря до 6 часов 21 декабря. Жителей домой, попадающих под отключение, просят запастись необходимым количеством воды. Мэрия приносит извинения в связи с предстоящими неудобствами.