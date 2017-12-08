В Уфе временно отключат воду из-за строительства Тимашевского переезда
Как сообщает пресс-служба администрации города, для строительства транспортной развязки через железнодорожные пути был перенесен магистральный водовод. Уже проведены гидравлические испытания, а теперь его необходимо подключить к существующим сетям водоснабжения. Как пояснили в мэрии, сделать это не возможно без отключения воды в домах Калининского и Орджоникидзевского районов города. Также, в редких случаях, возможны незначительные снижения параметров теплоснабжения.
Максимальное время, необходимое для проведения работ, составляет 23 часа. Однако, как заверили в мэрии, специалисты постараются максимально его сократить.
Жители домов, подпадающих под отключение, будут заблаговременно оповещены о предстоящих работах. Там, где это необходимо, будет организована доставка воды.
Работы запланировано провести с 7 часов 20 декабря до 6 часов 21 декабря. Жителей домой, попадающих под отключение, просят запастись необходимым количеством воды. Мэрия приносит извинения в связи с предстоящими неудобствами.
|
Адреса объектов, попадающих в зону отключения холодного и горячего водоснабжения
|
ул. Д. Донского 34, 38, 40
|
ул. Кольцевая 96, 98, 100, 102, 104, 107, 109, 111, 113, 113а, 113в, 115, 115а, 117, 119, 123, 125, 127
|
Ул. Кулибина 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 7а, 10, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 18, 18а, 22, 24, 26, 26а, 28
|
переулок Кулибина 2, 3, 5, 7
|
ул. Невского 19, 21, 23, 25, 33
|
ул. Калинина 65, 69, 71, 67
|
ул. Д. Донского 50, 52
|
ул. Шаймуратова 40, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51
|
ул. Герцена 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/3, 65, 67
|
ул. О. Кошевого 1, 1а, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23/1, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 30/1
|
ул. Д. Донского 36/1
|
ул. Кольцевая 119
|
Ул. Кольцевая 98
|
ул. Калинина 71
|
ул. Невского 25
|
ул. Кулибина 40
|
ул. Невского 31
|
ул. Свободы 84/5 Тимашевский переезд
|
ул. Свободы 84/4, 84/2, 84/3, 82/1
|
ул. Свободы 57/1 к1
|
ул. Чекмагушевская 2а
|
ул. Шаймуратова 55
|
ул. Д. Донского 67
|
ул. Д. Донского 65
|
ул. Д. Донского 65/2
|
ул. Кулибина 38
|
Список объектов, попадающих в зону снижения давления водоснабжения
|
ул. Интернациональная 1, 13/1, 15, 15/1, 19/1, 23, 25, 27, 29, 31
|
Ул. Комарова 2, 8, 12, 14, 18, 18/1, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40
|
ул. Мира 9/3, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 24, 24а, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45, 49
|
ул. Северодвинская 8, 10
|
ул.Мира 1а, 1г, 3, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 9/3
|
ул. Ульяновых 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 31, 33, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 46, 48, 52, 53, 41, 43, 45а, 47
|
ул. Нежинская 1, 3, 2, 7, 11, 15, 17, 10, 12, 14, 16, 18
|
ул. Победы 19, 21, 20, 22, 26, 28, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43, 45
|
ул. Космонавтов 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 22
|
ул. Калинина 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7/1, 8, 9, 13, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 22, 24, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63
|
ул. Рыбакова 4, 6, 7, 9, 11, 13а, 12, 13, 14, 15
|
ул. Репина 3, 4, 5, 9, 8, 11, 17, 19, 20, 34
|
ул. Боткина 3, 4, 6, 8, 10, 5, 12, 7, 14
|
ул. Короленко 3, 5, 7, 9, 11
|
ул. Кольцевая 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а, 82б, 84, 84а, 84б, 86, 86а, 88, 92, 94, 96, 98, 3/1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 27, 27а, 29, 31, 31а, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 36, 36а, 38, 43, 51, 53, 55, 53/2, 59, 61, 63, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101
|
ул. Невского 12, 14, 16, 18, 20, 22
|
ул. 40 лет Октября 7, 5, 7/1
|
ул. М. Пинского 1, 2, 3, 7, 6, 8, 9, 10, 14
|
ул. Первомайская 1, 1а, 2, 2а, 3а, 5, 5б, 4а, 6, 6а, 9, 9а, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 22, 24
|
ул. Конституции 2, 4, 6, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 10, 12, 14
|
ул. Л. Толстого 1, 3, 5, 7, 13, 18, 20
|
ул. Горького 36, 38, 39, 44, 52, 54, 56, 68, 70, 70/1, 76
|
ул. Маяковского 21
|
ул. Архитектурная 1, 3, 5, 5а, 7
|
ул. Герцена 16, 18
|
ул. Инициативная 1, 3, 5, 7, 9, 11
|
ул. Калинина 7/1
|
ул. Ульяновых 53
|
ул. Кольцевая 55/1
|
ул. Кольцевая 51
|
ул. Пекинская 15/1
|
ул. 40 лет Октября 7/1
|
ул. Мира 46
|
ул.М.Горького 44, 52, 54, 56
|
ул. Л.Толстого 13
|
ул. М.Горького 68, 70/1
|
ул. Д.Донского 5/8
|
ул. Интернациональная 15, 19, 13/1, 15/1, 19/1, 23
|
ул. Комарова 8
|
ул. Первомайская 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 28а, 30а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43а, 44, 45
|
ул. Архитектурная 2, 4, 8, 10, 14 18, 20, 22, 24
|
ул. Ульяновых 20, 24, 26
|
ул. Шумавцова 1, 11, 13, 21, 23
|
ул. Маяковского 4, 5, 6, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 11, 13, 16, 24
|
ул. Нежинская 26, 30, 32, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44
|
ул. Победы 3/1, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2, 11, 16, 18
|
ул. Интернациональная 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 65/1, 67, 20б
|
ул. Маяковского 11
|
ул. Нежинская 42, 44
|
ул. Интернациональная 20б
|
ул. Губкина 2, 4, 6, 10, 37, 7а, 9/1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
|
ул. Жигулёвская 23, 11
|
ул. Кемеровская 48, 50
|
ул. Герцена 1, 3, 5, 5а, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 18а, 22, 20, 26а, 24б, 28а, 28, 30, 32, 23, 25, 27, 29
|
ул. Кутузова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
|
ул. Новочеркасская 13 (а,б,в,г,д), 14 (а,б,в), 15 (а,е), 17(а,б,в,г,д,е), 18, 19, 20, 25, 27, 29, 30
|
ул. Северодвинская 14
|
ул. Нежинская 16
|
ул. Ульяновых 19а
|
ул. Калинина 55
|
ул. Кольцевая 92
|
ул. Кольцевая 98
|
ул. Кольцевая 68/1
|
ул. Кольцевая 6
|
ул. Космонавтов 4а
|
ул. Нежинская 15
|
ул. Ульяновых 19а
|
ул. Первомайская 3
|
ул. Конституции 8
|
ул. Первомайская 18
|
ул. Конституции 9
|
ул. Первомайская 24
|
Шкаповский пер. 8
|
ул. Кольцевая 56
|
ул. Кольцевая 50
|
ул. Калинина 12
|
ул. Калинина 17
|
ул. Архитектурная 5
|
ул. Горького 77
|
ул. Ульяновых 24
|
ул. Шумавцова 19
|
ул. Первомайская 35
|
ул. Победы 3/2
|
ул. Мира 4/1
|
ул. Мира 16/1
|
ул. Репина 7
|
ул. Мира 20
|
ул. Мира 21
|
ул. Космонавтов 16
|
ул. Первомайская 6б
|
ул. Первомайская 4
|
ул. Первомайская 3
|
ул. Первомайская 7
|
ул. Первомайская 5/2
|
ул. Кольцевая 28
|
ул. Калинина 44
|
ул. Победы 31/1
|
ул. Кольцевая 61а
|
ул. Ульяновых 47а
|
ул. Кольцевая 48а
|
ул. Герцена 14
|
ул. Победы 9/3
|
ул. Архитектурная 16
|
ул. Первомайская 43а
|
ул. Северодвинская 22
|
ул. Ульяновых 13/1
|
ул. Победы 24
|
ул. Репина 6а
|
ул. Репина 6
|
ул. Ульяновых 21/1
|
ул. М. Пинского 12
|
ул. Конституции 2а
|
ул. Кольцевая 37
|
ул. Ульяновых 38
|
Шкаповский пер. 3
|
ул. Мира 6
|
ул. Рыбакова 8
|
ул. Калинина 35а
|
ул. 40 лет Октября 1
|
ул. Мира 3
|
ул. Кольцевая 74
|
ул. Кольцевая 68/1
|
ул. Первомайская 47
|
ул. Кольцевая 68/1
|
ул. Невского 17
|
ул. Кольцевая 6/1
|
ул. Кольцевая 6/1
|
ул. Нежинская 4
|
ул. Нежинская 4/1
|
ул. Нежинская 4/1
|
ул. Нежинская 28
|
ул. Интернациональная 17а
|
ул. Мира 14
|
ул. Мира 13
|
ул. Победы 21/1
|
ул. Калинина 55а
|
ул. Боткина 8а
|
ул. Мира 13а
|
ул. Кольцевая 74
|
ул. Первомайская 20
|
ул. Первомайская 20а
|
ул. Первомайская 20б
|
ул. Первомайская 20
|
ул. Мира 13/1
|
ул. Космонавтов 16
|
ул. Космонавтов 8, 8/3
|
ул. Кольцевая 9
|
ул. М. Пинского 1
|
ул. Космонавтов 2
|
ул. Космонавтов 6
|
ул. Кольцевая 7
|
ул. Кольцевая 5
|
ул. Космонавтов 8/2
|
ул. Космонавтов 8/4
|
ул. Космонавтов 6/1
|
ул. Кольцевая 5/1
|
ул. Космонавтов 4а
|
ул. Комарова 26
|
ул. Космонавтов 8а
|
ул. Нежинская 5
|
ул. Нежинская 13
|
ул. Нежинская 11/1
|
ул. М. Пинского 5
|
ул. Первомайская 12
|
ул. Первомайская 14
|
ул. Первомайская 13
|
ул. Победы 43
|
ул. Мира 39/1
|
ул. Кольцевая 65
|
ул. Мира 37а
|
ул. Мира 36а
|
ул. Кольцевая 32а
|
ул. Комарова 9/1
|
ул. Комарова 9/1
|
ул. Комарова 7
|
ул. Комарова 7
|
ул. Горького 35
|
ул. Кольцевая 49
|
ул. Ульяновых 46
|
ул. Ульяновых 51
|
ул. Горького 77
|
ул. Кольцевая 47
|
ул. Новочеркасская 11
|
ул. Кемеровская 82
|
ул. Кемеровская 114
|
ул. Войкова 2
|
ул. Садовая 15
|
ул. Губкина 20/1
|
ул. Садовая
|
ул. Пристанская 20
|
ул. Губкина 10/3
|
ул. Новочеркасская 4
|
ул. Губкина 10/1
|
ул. Новочеркасская 7
|
ул. Мира 54
|
ул. Горького 35
|
ул. Кемеровская 48, 50
|
ул. Калинина 16/1
|
ул. Горького 36
|
ул. Горького 35
|
ул. Ульяновых 54
|
ул. Ульяновых 56
|
ул. Ульяновых 56а
|
ул. Ульяновых 57
|
ул. Ульяновых 59
|
ул. Ульяновых 57
|
ул. Калинина 29
|
ул. Ульяновых 45
|
ул. Ульяновых 45а
|
ул. Ульяновых 49
|
ул. Горького 83
|
ул. Герцена 26
|
ул. Герцена 1д
|
ул. Д. Донского 4
|
ул. Ульяновых 56б
|
ул. Горького 85
|
ул. Садовая 2
|
ул. Новочеркасская 8
|
ул. Новочеркасская 9
|
ул. Мира 61
|
ул. Новочеркасская 14
|
ул. Новочеркасская 16
|
ул. Новочеркасская 18
|
ул. Новочеркасская
|
ул. Л. Толстого 28
|
ул. Л. Толстого 21
|
ул. Горького 69а
|
ул. Новочеркасская 13/1
|
ул. Новочеркасская 13/2
|
ул. Толстого 30а
|
ул. Толстого 30/1
|
ул. Новочеркасская 18а
|
ул. Л. Толстого 28
|
ул. Л. Толстого 30
|
ул. Новочеркасская 14а
|
ул. Новочеркасская 9
|
ул. Новочеркасская 13, 13/1
|
ул. Новочеркасская 13е
|
ул. Горького 63
|
ул. Горького 61
|
ул. Донского 5/2
|
ул. Севастопольская 7
|
ул. Д. Донского 7
|
ул. Д. Донского 9
|
ул. Д. Донского 53а
|
ул. Севастопольская 1
|
ул. Буревестника 14
|
ул. Буревестника 19
|
ул. Буревестника 15
|
ул. Буревестника 12
|
ул. Кулибина 41
|
ул. Вологодская 150
|
ул. Донского 77/3
|
ул. Донского 69
|
ул. Вологодская 146а
|
ул. Севастопольская 11
|
ул. Буревестника 11
|
ул. Буревестника 6
|
ул. Нежинская 28
|
ул. Нежинская 28
|
ул. Спартака 13
|
ул. Маяковского 3
|
ул. Победы 1, 3, 5
|
ул. Первомайская 41
|
ул. Интернациональная 20б
|
ул. Ульяновых 18
|
ул. Первомайская 47а
|
ул. Первомайская 41/1
|
ул. Первомайская 32/1
|
ул. Шумавцова 23а
|
ул. Нежинская 30/1
|
ул. Спартака 14
|
ул. Архитектурная 22
|
ул. Первомайская 30а
|
ул. Первомайская 26
|
ул. Первомайская 26
|
ул. Архитектурная 6
|
ул. Первомайская 29/1