Свет на отключенных улицах Уфы должны включить сегодня – Гильмутдинов

Главный госавтоинспектор Башкирии рассказал о выключенных светофорах и фонарях на улицах.

В администрации Уфы пообещали сегодня включить свет на отключенных из-за неуплаты долгов улицах, сказал в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе» главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, отвечая на вопрос о ситуации с отключениями светофоров в Уфе.

- Когда я узнал, что в Уфе отключили два светофора, позвонил в администрацию Уфы и энергетикам, - рассказал Динар Гильмутдинов. – Энергетики тут же включили светофоры. Пока они не работали, там случилось два ДТП: одно - наезд на пешехода, другое – механическое повреждение автомобиля.

На отключенных улицах пообещали включить свет сегодня, продолжил гость радиопрограммы «Персонально ваш».

- Посмотрим, - заключил он.

Напомним,из-за долгов МУП «Уфагорсвет» энергетики отключили часть уличного освещения в Уфе. В том числе были отключены и светофоры, о чем и рассказал главный госавтоинспектор Башкирии.

Материалы по теме