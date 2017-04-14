Ирек Ялалов пообещал, что Уфа не погрузится во мрак

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов, пообещал, что городские власти не допустят полного отключения освещения из-за долгов перед энергетиками. Об этом он заявил в ходе прямого эфира на телеканале "Вся Уфа".

Как пояснил Ялалов, большие долги муниципалитета перед "ЭСКБ" образовались из-за того, что были потрачены "огромные ресурсы" на обновление системы освещения в городе. Поставщики в свою очередь в таких ситуациях, отказываются ждать и работают более жестко "в отличие от муниципалитета, который готов иногда ждать годами". Он также подчеркнул, что ситуация с отключением не новая. В год, по его словам, происходит до 47 тысяч ограничений воды, тепла и света.

- В этот раз только коллеги ("ЭСКБ" - прим.ред.) чуть перестарались, на некоторых линиях, которые они должны были отключить, оказалось несколько светофорных объектов, - отметил Ялалов. - Этот момент, конечно, мы поправили. То что касается сетей наружного освещения, сейчас этот вопрос решается, и в соответствии с графиком погашения платежей, эта ситуация нормализуется.

Ведущие прямого эфира уточнили, каков риск того, что 5 июня (именно такой срок по долгам поставила перед "Уфагорсветом" - прим.ред.) в Уфе полностью погрузится в темноту.

- Мы, конечно, этого не допустим, - заявил Ялалов. - Электроэнергетики - они тоже жители Уфы. Мы работаем рука об руку, и, более того, для электроэнергетиков мы создаем массу преференций.

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