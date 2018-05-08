Госкомтранс Башкирии попросят разобраться с трамвайными путями у вокзала

Сегодня, 8 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов дал поручение подготовить обращение в госкомтранспорта Башкирии с просьбой решить вопрос с ремонтом трамвайных путей, которые пришли в негодность после сильнейшего ливня 4 сентября прошлого года.

- Трамваи не ходят к вокзалу уже больше полугода, люди постоянно пишут жалобы, - отметил мэр Уфы. - Из-за происшедшего оползня по трамвайным путям невозможно добраться до вокзала на трамвае уже полгода. Этот объект не является муниципальной собственностью, так что мы там распоряжаться не можем, но вопрос нужно решать.

Он поручил своим подчиненным изучить вопрос и подготовить предложения по срочному решению проблемы.