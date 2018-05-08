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Госкомтранс Башкирии попросят разобраться с трамвайными путями у вокзала
Сюжеты:
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Госкомтранс Башкирии попросят разобраться с трамвайными путями у вокзала

Сегодня, 12:00ГородТатьяна Майорова
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