Главное
Все новости
Стихия в Уфе
Как Уфа переживает природные катаклизмы.
Мы публикуем новости о природных катаклизмах в Уфе.
Выбрать дату
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
Май 2018
Госкомтранс Башкирии попросят разобраться с трамвайными путями у вокзала
8 мая 2018, 12:00
Сентябрь 2017
Ученый БашГУ рассказал, что происходит с климатом в Башкирии
11 сентября 2017, 18:43
В Уфе власти заплатят семье, пострадавшей во время ливня, 5 тысяч рублей
11 сентября 2017, 16:39
В мэрии Уфы оценили ущерб от аномального ливня
11 сентября 2017, 12:59
Ливень в Уфе: кто виноват и можно ли было избежать последствий
7 сентября 2017, 17:41
Очевидец снял на видео, как молния попала в стройплощадку в Уфе
Это случилось 4 сентября, когда на город обрушился аномальный ливень.
7 сентября 2017, 15:13
В Уфе провалился грунт после сильного ливня
Это случилось на улице Зорге 4 сентября.
6 сентября 2017, 10:06
В Уфе из-за ливней временно закрыли три трамвайных маршрута
6 сентября 2017, 09:26
В Уфе склон на проспекте Салавата Юлаева будет реконструирован после ливня
5 сентября 2017, 23:53
В Уфе после ливня дом оказался под угрозой оползня
5 сентября 2017, 17:59
Ливень в Уфе: На тепломагистрали обвалился грунт с плитами во время ремонта
Специалисты оперативно устраняют последствия стихии.
5 сентября 2017, 15:44
В Уфе в дождевом потоке погиб человек
Несчастье случилось почти в центре города.
5 сентября 2017, 13:18
В Уфе подсчитывают ущерб после аномального ливня
5 сентября 2017, 11:54
В МЧС Башкирии заработала горячая линия для пострадавших от ливня в Уфе
5 сентября 2017, 10:15
В Уфе городские службы ночью устраняли последствия аномального ливня
5 сентября 2017, 09:43
Ирек Ялалов о ливне в Уфе: с такими осадками ни один город не справится
5 сентября 2017, 09:06
В Уфе поток дождевой воды смыл коляску с ребенком
Двое прохожих едва успели поймать малыша.
4 сентября 2017, 18:41
В Уфе затопило Росреестр и торговые центры
4 сентября 2017, 18:04
В Уфе из-за ливня пробки достигли 10 баллов
4 сентября 2017, 16:58
На Уфу обрушился ливень с градом, из земли забили фонтаны
4 сентября 2017, 16:09