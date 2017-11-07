В Уфе ветеран войны, попавший в списки умерших, может справить новоселье

Но его дочь все еще опасается, что он не успеет использовать жилищный сертификат.

В октябре дочь ветерана войны, инвалида I группы Сергея Назарова, уфимка Валентина Черникова забила тревогу: ее отца почему-то посчитали умершим. Хотя 92-летний фронтовик до сих пор жив. Уфимка связала этот факт с тем, что ветерану долгое время не могли оформить жилищный сертификат, чтобы отец мог улучшить свои жилищные условия в соответствии с законом о ветеранах войны. СМИ Башкирии сообщили об этом 2 ноября.

Уже в этот же день выяснилось, что про ветерана не забыли. Техническую ошибку исправили, а в администрации Октябрьского района Уфы Медиакорсети сообщили, что готовы выдать дочери фронтовика долгожданный документ. Валентина Черникова получила жилищный сертификат, сообщил сегодня телеканал «Россия Башкортостан».

- Я получила сертификат 3 ноября, - рассказала Медиакорсети Валентина Черникова. – Поехала в администрацию района вместе со съемочной группой. Но я по-прежнему боюсь, что не успеем использовать право на улучшение жилищных условий.

По словам женщины, оформлять купчую должен лично сам ветеран. Но он не может передвигаться по городу, и логичнее всего было бы оформить все через свою дочь. Но тут простой доверенности может и не хватить. Нужно оформить либо генеральную доверенность, либо опекунство над отцом.

- Мы начали оформлять опекунство еще в сентябре, - пояснила Валентина. – Это должно быть утверждено судом. Мы уже знаем имя судьи, но когда состоится заседание – пока неизвестно.

Опасения дочери небеспочвенны. Сертификат должен быть использован до конца этого года.