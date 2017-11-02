В Уфе чиновники посчитали умершим живого ветерана войны

Дочь ветерана считает, что это связано с нежеланием выделить ему новое жилье.

Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе рассказала о том, что в редакцию обратилась дочь ветерана Великой отечественной войны Валентина Черникова. Та, в свою очередь, рассказала о том, что ее отца, Сергея Степанова, посчитали умершим и даже пришли с проверкой из УФМС 16 октября.

- 12-13 октября с банковской карты отца была снята его пенсия, а 16 октября к нам домой пришли с проверкой, - рассказала Медиакорсети Валентина Черникова. – Мы вдвоем живем с отцом в 9-этажном доме в квартире площадью 32 с лишним квадратных метра, а ему по закону «О ветеранах» положена отдельная жилплощадь в 36 «квадратов». Мой отец – инвалид, причина инвалидности — военная травма (ранения на фронте в годы Великой отечественной войны), он инвалид-колясочник.

Известно, что действие жилищного сертификата истекает до конца года, в котором он выдан. По словам дочери ветерана, в начале сентября ее отец получил официальное письмо, где говорилось о появившейся возможности предоставить отцу жилищный сертификат.

- 20 сентября районный соцотдел попросил принести часть документов на оформление для получения сертификата, - сообщила она радиостанции. - В тот же день мною были предоставлены оригиналы документов и сняты копии. Соцотделу района оставалось запросить в соответствующих органах пару сведений по электронке и передать документы на подтверждение — утверждение. Прошло уже больше месяца, а приглашения на вручение жилищного сертификата все нет и нет.

По словам Валентины, заявление о предоставлении жилищного сертификата отец подавал еще в 2011 году, но получил отказ. Якобы он вселил свою дочь, чтобы нарочно ухудшить свои жилищные условия. Тогда ветеран войны жил со своей женой, мамой Валентины.

- Я действительно вселилась в эту квартиру, но для того чтобы ухаживать за своей мамой. Она тога была лежачая. Глава районной администрации понимал, что ситуация нелепая и даже предоставил юриста, чтобы помочь им, - рассказывает Валентина. – Но тут умерла мама, и мы этим не занимались. Только в 2016 году подали заявление снова. И тут вот такая история.

У уфимки складывается впечатление, что отца, инвалида войны, колясочника, «умертвили» преднамеренно, чтобы затянуть с выдачей жилья. Ведь действие жилищного сертификата закончится 31 декабря этого года, сейчас 2 ноября, а его еще даже нет на руках, и неизвестно, когда его получат и получат ли вообще в связи с появлением в базе данных информации о «смерти» отца. Хотя есть вероятность и того, что это случайное совпадение.

В СМИ уже сообщали о случаях, когда жителю Башкирии вдруг сообщали, что он умер. Дело в том, что при массовой смене паспортов с советских на российские в начале 2000-х годов «Госзнак» напечатал паспорта с одинаковыми серийными номерами. Таких паспортов-двойников было в Башкирии около 30 тысяч. И в случае если человек, получивший паспорт-двойник, умирал, в базе УФМС и могли появиться сведения о смерти живого человека.

Чаще всего паспорта, выданные по ошибке, имеют серию «80 03» и башкирский вкладыш. Проверить свое удостоверение личности можно, не выходя из дома: для этого нужно зайти на сайт УФМС России, ввести серию и номер паспорта и получить информацию.

Валентина, разумеется, не стала по телефону диктовать номер и серию паспорта отца, чтобы сразу же проверить эту версию. Время, к сожалению, такое, мошенников много. Но документы, свидетельствующие о попытках получить жилищный сертификат для отца, ветерана и инвалида, прислать в редакцию согласилась.

В администрации Октябрьского района Уфы редакции пообещали прояснить ситуацию, но оперативный комментарий дать не смогли.