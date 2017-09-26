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В Уфе в торговом центре «Ашан Сити» прошла массовая эвакуация
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
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В Уфе в торговом центре «Ашан Сити» прошла массовая эвакуация

26 сентября 2017, 11:26ПроисшествияРазиф Абдуллин
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