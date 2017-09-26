В Уфе в торговом центре «Ашан Сити» прошла массовая эвакуация

Фотографии эвакуации в 10.46 прислал в редакцию Медиакорсети очевидец события. На снимках видно, что много сотрудников с символикой «Ашана» вышли на улицу из здания на улице Губайдуллина.

- Я подошел к охраннику, спросил, что происходит, это из-за ложного звонка? Он ответил: «Типа того», - рассказал автор снимков. Снимки были сделаны сегодня примерно в 10.30 уфимского времени.

В центральном офисе «Ашана» Медиакорсети сказали, что торговый центр работает «в обычном режиме».

В пресс-службах МВД по Башкирии и регионального управления МЧС сообщили, что никакой информацией по этому поводу на данный момент не обладают.