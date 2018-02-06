Ирек Ялалов: Если хотим ездить без пробок, надо вкладывать сотни миллионов
Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации города Ирек Ялалов рассказал, что необходимо сделать в городе, кроме строительства нового и реконструкции старого моста в створе улицы Воровского.
- Понятно, что целый комплекс работ нужно выполнять. Здесь идет у нас и берегоукрепление, и строительство набережной, все это надо совмещать, сказал он.
Глава администрации отметил, что также необходимо перестраивать развязку, которая находится на улице Заки Валиди – Сочинская, которая сейчас работает в четырехполосном движении. По словам господина Ялалова, сейчас эта развязка абсолютно не справляется. Это свяазно с тем, что расчеты, которые проводились в то время, не подразумевали такой автомобильной нагрузки, которая есть сейчас.
- Следующий этап после строительства этих мостов, а может быть даже одновременно. Это полная реконструкция этой развязки. С заменых пролетных строений. Развязку надо будет разобрать и построить совершенно новую. Опять будут сложности в пассажирском трафике в этой части города, - сказал он.
Глава администрации отметил, что в настоящее время город обратился с предложением в правительство республики о том, чтобы расширить улицу Пугачева. Он отметил, что эта улица в 2007 году была построена «во временном варианте» двухполосной.
- Ее надо построить 6-ти полосную. Там идет массовое строительство социального жилья. До школы 6 км. Вот масштабы проблем, которые стоят перед городом. Они кричат. Их надо решать немедленно, - сказал он. Тотальная автомобилизация населения – это очень дорогое удовольствие для государства и для нас с вами. Если хотим ездить без пробок, должны вкладывать десятки миллиардов, если не сотни миллиардов в городскую инфраструктуру.