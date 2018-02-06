Ирек Ялалов: Если хотим ездить без пробок, надо вкладывать сотни миллионов

Ирек Ялалов рассказал о том, какие в Уфе дороги необходимо срочно ремонтировать.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации города Ирек Ялалов рассказал, что необходимо сделать в городе, кроме строительства нового и реконструкции старого моста в створе улицы Воровского.

- Понятно, что целый комплекс работ нужно выполнять. Здесь идет у нас и берегоукрепление, и строительство набережной, все это надо совмещать, сказал он.

Глава администрации отметил, что также необходимо перестраивать развязку, которая находится на улице Заки Валиди – Сочинская, которая сейчас работает в четырехполосном движении. По словам господина Ялалова, сейчас эта развязка абсолютно не справляется. Это свяазно с тем, что расчеты, которые проводились в то время, не подразумевали такой автомобильной нагрузки, которая есть сейчас.

- Следующий этап после строительства этих мостов, а может быть даже одновременно. Это полная реконструкция этой развязки. С заменых пролетных строений. Развязку надо будет разобрать и построить совершенно новую. Опять будут сложности в пассажирском трафике в этой части города, - сказал он.

Глава администрации отметил, что в настоящее время город обратился с предложением в правительство республики о том, чтобы расширить улицу Пугачева. Он отметил, что эта улица в 2007 году была построена «во временном варианте» двухполосной.