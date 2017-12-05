Ялалов поручил чиновникам продумать, как ликвидировать очередь в детсадах

Вслед за заявлением президента страны мэр Уфы дал поручение ликвидировать очередь в детсадах для детей от 2 до 3 лет.

Сегодня на оперативке в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов дал поручение своему заместителю Сынтимиру Баязитову и начальнику управления образования Елене Хаффазовой.

- Детально изучить вопрос и внести свои предложения, - распорядился мэр.