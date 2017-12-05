Ялалов поручил чиновникам продумать, как ликвидировать очередь в детсадах
Сегодня, 09:09ГородРустэм Башкирцев
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Вслед за заявлением президента страны мэр Уфы дал поручение ликвидировать очередь в детсадах для детей от 2 до 3 лет.
Сегодня на оперативке в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов дал поручение своему заместителю Сынтимиру Баязитову и начальнику управления образования Елене Хаффазовой.
- Детально изучить вопрос и внести свои предложения, - распорядился мэр.
Напомним, очередь в детсадах для детей от 3 до 7 лет, по данным властей, в последние годы ликвидирована. Родители много раз сообщали, что это делается за счет укрупнения групп.
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