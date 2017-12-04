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В Уфе появился новый сказочный арт-объект
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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В Уфе появился новый сказочный арт-объект

Сегодня, 15:59ГородТатьяна МайороваФото: Юлия Карелина/ facebook.com
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