В Уфе появился новый сказочный арт-объект

Скульптура Бабы-Яги в основном вызвала симпатию у горожан.

Сегодня, 4 декабря, в соцсетях появилась фотография нового арт-объекта, появившегося перед входом в Lifestyle-центр «Башкирия». На сей раз свое место под солнцем заняла весьма колоритная Баба-яга, в вальяжной позе расположившаяся на скамейке. Судя по пустующему рядом со сказочным персонажем месту предполагается, что рядом с ней можно будет фотографироваться, чем уже не преминули воспользоваться посетители торгового комплекса.