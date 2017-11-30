В Башкирии у пожарных появился новый арт-объект

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Арт-объект «Дозорный» появился на каланче пожарной части Учалов.
Новый арт-объект «Дозорный» появился на каланче пожарно-спасательной части №24 Учалов, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
«Дозорный», гордо вглядывающийся вдаль, является символом противопожарной службы, которая находится на боевом посту круглосуточно и готова к немедленному реагированию на все пожары и чрезвычайные ситуации.
Дозорная служба на каланче появилась еще в 18 веке и была предназначена для круглосуточного наблюдения за городом, чтобы выявить возникающие пожары. Также каланча использовалась для передачи информационных сообщений между пожарными частями.
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