Вандалы разгромили парк Якутова в Уфе

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По факту вандализма в правоохранительные органы передано заявление.
В парке имени Якутова вандалы повредили четыре декоративных светильника на озере Солдатском, откололи гранитный угол парапета и испортили скульптуры, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Книгу, которую держит в руках скульптурная девочка, измазали краской, у самой девочки пытались оторвать косичку с бантом, из-за чего у фигуры треснула шея. Также поврежден голубь у скульптуры бабушки с птицей.
Декоративные камни с клумб около озера выбросили на территорию водоема. Вандалы не прошли и мимо стелы у вечного огня – оторвали табличку с фамилиями активных участников революции и гражданской войны.
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По факту вандализма в правоохранительные органы передано заявление. Вандалам грозит крупный штраф, арест до трех месяцев или исправительные работы.
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