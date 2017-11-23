Вандалы разгромили парк Якутова в Уфе

По факту вандализма в правоохранительные органы передано заявление.

В парке имени Якутова вандалы повредили четыре декоративных светильника на озере Солдатском, откололи гранитный угол парапета и испортили скульптуры, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Книгу, которую держит в руках скульптурная девочка, измазали краской, у самой девочки пытались оторвать косичку с бантом, из-за чего у фигуры треснула шея. Также поврежден голубь у скульптуры бабушки с птицей.

Декоративные камни с клумб около озера выбросили на территорию водоема. Вандалы не прошли и мимо стелы у вечного огня – оторвали табличку с фамилиями активных участников революции и гражданской войны.